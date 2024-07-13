النائب فياض: مجتمعنا ثابت على خياراته في إحتضان المقاومة ومؤازرتها

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فيّاض “أمام التهديدات الإسرائيلية التي عادت إلى التصعيد مجدداً، تجاه الساحة الجنوبية، وهي تهديدات تفتقد المصداقية وأقرب إلى الهوبرة منها إلى المواقف الواقعية، نحن نقول ببساطة ووضوح، إذا توقفت في غزة، نحن سنوقف من جانبنا لأن الإسناد مرتبط باستمرار الأعمال العسكرية العدائية ضد غزة”.

وتابع “ما إذا إستمر العدو بإعتداءاته صغرت أم كبرت، فإننا سنمارس حقنا في الدفاع عن نفسنا وبالطريقة المناسبة التي تقدرها قيادة المقاومة”.

كلام فيّاض جاء خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في عين قانا وجرجوع بمشاركة شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء، والأهالي.

ولفت فيّاض إلى أنّ نفس المقاومة طويل، وقدراتها عالية وجهوزيتها كاملة، ومجتمعنا ثابت على خياراته في إحتضان المقاومة ومؤازرتها وثقته الكبيرة بحكمة قيادتها وشجاعتها وبصيرتها.

وختم “في المواجهة نحن تفوقنا على العدو ميدانياً ونتفوق عليه مجتمعياً، إذ شتّان بين صلابة مجتمعنا وضعف مجتمعهم، بين ثقة مجتمعنا بقيادته وإهتزاز علاقة المجتمع الإسرائيلي بقيادة نتنياهو والآخرين”.

المصدر: موقع المنار