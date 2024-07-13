هآرتس نقلا عن مصادر: نتنياهو يتشدد في موقفه ويعرض مطالب لم تكن موجودة ويتنكر لتعهدات قدمتها “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 00:16

هآرتس نقلا عن مصادر: نتنياهو يتشدد في موقفه ويعرض مطالب لم تكن موجودة ويتنكر لتعهدات قدمتها “إسرائيل”

منذ 18 mins 12 July، 2024
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