الدفاع الروسية: القضاء على 2100 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاربعاء “القضاء على 2100 عسكري أوكراني وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة”.

ولفت البيان الى ان “قوات الشمال الروسية عززت مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات ومحطة للحرب الإلكترونية له”، وتابع “كما عززت قوات الغرب الروسية مواقعها وكبدت العدو 495 قتيلا ودمرت دبابة ومدافع غربية وأسلحة ومحطتين إلكترونيتين”.

واشار البيان الى ان “قوات الجنوب الروسية حسّنت مواقعها وبلغت خسائر العدو 600 عسكري ودمرت مدافع غربية ومحطة إلكترونية ومستودع ذخيرة للعدو”، واضاف “كما حسنت قوات المركز مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 510 قتلى ومدرعة ماردر ألمانية ومدافع وأسلحة غربية”.

وأوضح البيان ان “قوات الشرق عززت مواقعها وتم صد هجوم واحد وبلغت خسائر العدو 135 عسكريا ومدافع غربية ومستودع ذخيرة”، وتابع “كما ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 85 عسكريا ودمرت له دبابة وآليات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة”.

واكد البيان “تدمير رادار AN / MPQ-46 و3 منصات صواريخ هوك أمريكية ومستودعات لتخزين وتجميع القوارب المسيرة”، وتابع “تم إسقاط مقاتلة ميغ 29 و4 صواريخ أتاكمس و3 هيمارس أمريكية و4 قنابل هامير فرنسية”.

المصدر: روسيا اليوم