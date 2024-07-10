طقس لبنان: الحرارة غدًا فوق معدلاتها مع ارتفاع في نسبة الرطوبة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر، وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تتخطاها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 23 و31، وفي زحلة بين 18 و34 درجة.

وحذرت المواطنين من ارتفاع موج البحر، ومن تشكل التيارات المائية يوم السبت، حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية إلى متر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة، فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر، وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانًا ويزيد معها الشعور بالحر، وتتكاثف الغيوم فجرًا بخاصة شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ.

-الحرارة على الساحل من 26 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 30 درجة، في الداخل من 21 إلى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا سرعتها بين 10 و35 كم/س

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

-حال البحر: مائج اجمالًا (ارتفاع الموج دون المتر)، حرارة سطح الماء: 29 درجة

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام