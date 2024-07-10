عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 09-07-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 12:56 استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:05 استهداف سلّة التجهيزات التجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ونش في موقع حدب يارين بصاروخ موجّه أصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.
3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين.
4- استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح على دفعات، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت.
5- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة كفركلا.
المصدر: الاعلام الحربي