عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 09-07-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 12:56‌‏ استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:05 استهداف سلّة ‏التجهيزات التجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ونش في موقع حدب يارين بصاروخ موجّه أصابها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين.

4- ‏استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح على دفعات، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت.

5- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة كفركلا.

المصدر: الاعلام الحربي