مراسل المنار: غارة للطيران المسير المعادي على اطراف بنت جبيل اعقبها غارة للطيران الحربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 23:28
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يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
مراسل المنار: غارة للطيران المسير المعادي على اطراف بنت جبيل اعقبها غارة للطيران الحربي
منذ 21 mins
5 July، 2024
عاجل
بنت جبيل
جنوب لبنان
غارات اسرائيلية
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