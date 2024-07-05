مراسل المنار: غارة للطيران المسير المعادي على اطراف بنت ‫جبيل اعقبها غارة للطيران الحربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 23:28

مراسل المنار: غارة للطيران المسير المعادي على اطراف بنت ‫جبيل اعقبها غارة للطيران الحربي

منذ 21 mins 5 July، 2024
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