موقع “حدشوت بزمان” العبري: بالإضافة إلى إصابة الجنديين في القصف على كريات شمونه أُصيبت مجموعة من قوات الطوارئ المحلية في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 23:28

موقع “حدشوت بزمان” العبري: بالإضافة إلى إصابة الجنديين في القصف على كريات شمونه أُصيبت مجموعة من قوات الطوارئ المحلية في المدينة

منذ 55 mins 5 July، 2024
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