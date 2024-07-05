كتائب شهداء الأقصى – جنين : يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المحاصرة لمنزل في حرش السعادة بمدينة جنين بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2024 - 11:02

كتائب شهداء الأقصى – جنين : يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المحاصرة لمنزل في حرش السعادة بمدينة جنين بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة

منذ 1 ساعة 5 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة