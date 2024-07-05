أسعار النفط تتجه لرابع أسبوع من المكاسب

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل نيسان بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.

بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع سبعة بالمئة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي زاد تسعة بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولار بزيادة تسعة سنتات عن تسوية يوم الأربعاء. وكانت السوق الأمريكية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.

المصدر: رويترز