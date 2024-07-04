لقاء الاحزاب – البقاع: سياسة الاغتيالات لن تصنع نصرا او تحدث فرقا للعدو الصهيوني ولن تغير بمعادلات الردع

تقدم “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع، في بيان، اليوم، “بالتهنئة والتبريكات من قيادة المقاومة الإسلامية بارتقاء القائد محمد نعمة ناصر (ابو نعمة) شهيدا على طريق القدس، وبأحر مشاعر التعزية والمواساة والتهنئة في آن لذويه وعائلته”.

ولفت اللقاء الى ان “سياسة الاغتيالات التي ينتهجها العدو الصهيوني الغادر لن تصنع نصرا او تحدث فرقا لهذا العدو، كما لن تغير في معادلات الردع التي صاغتها المقاومة بدماء شهدائها، وما لا يدركه قادة العدو هو ان “حزب الله” مدرسة كفاحية ومؤسسة جهادية صارمة التنظيم تملأ الفراغات في صفوفها بصورة تلقائية، كما تملأ سوح النضال برجالها الاشاوس، وكلما ارتقى قيادي حمل الراية قيادي آخر بقوة واقتدار وعزم وإيمان، لأن الشهادة أرقى المراقي والمبتغى والمشتهى عند رجال اعاروا جماجمهم لله وأن إرادة المقاومين والروح التي تقاتل تصنع المعجزات في الميدان، اما العدو العاجز المرتبك الذي يتغذى من التهديدات الفارغة والسقوف العالية حتى الآن يغتال ليقدم صورة نصر صار سرابا فيما مواقعه وثكناته وقواعده تحت رحمة صليات المقاومة وتفوقها في الاستعلام والرصد والصد”.

وختم: “لروحك السلام أبا نعمة قائدا وشهيدا، كذا هم الابطال رأس حربة الفعل المقاوم وطليعة الشهداء وبمثل هذا الدم العزيز انتصارنا حتمي وثأرنا ايضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية