بالفيديو | مشاهد تعرض لاول مرة.. من هو الشهيد القائد محمد نعمة ناصر “الحاج أبو نعمة”؟

ولد الشهيد الشهيد القائد محمد نعمة ناصر “الحاج أبو نعمة” في 05-06-1965 ، في بلدة حداثا جنوبي لبنان. التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1986.

شارك الشهيد القائد في العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع جيش العدو الإسرائيلي أبان فترة الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، حيث تعرض للإصابة أكثر من مرة. وتدرّج في تولّي المسؤوليات ضمن تشكيلات المُقاومة الإسلاميّة.

شارك الشهيد في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006. كما شارك في التصدي للتنظيمات الإرهابيّة في العراق وسوريا خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2016، حيث تعرّض للإصابة في معارك السلسة الشرقيّة في العام 2015.

بعد استشهاد القائد حسن محمد الحاج “الحاج أبو محمد الإقليم” في العام 2016، توّلى الحاج أبو نعمة مسؤولية وحدة عزيز. خطط وقاد وأشرف على العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع ومنشآت، وقواعد، ونقاط انتشار العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المُحتلّة، خلال عمليات طوفان الأقصى.

حائز على تنويه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله (حفظه الله) عدة مرات. اغتاله العدوّ الإسرائيلي مع مرافقه يوم الأربعاء بتاريخ 03-07-2024 في منطقة الحوش في جنوب لبنان.

المصدر: الاعلام الحربي