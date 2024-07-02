حزب الله يشيّع الشّهيد السّعيد على طريق القدس حمزة خضر شور في مدينة صور بموكبٍ مَهيب

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في مدينة صور، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد حمزة خضر شور (أبو عادل) بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشّهيد، شارك فيها عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النّائبان حسن عزّ الدين وحسين جشّي، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبدالله ناصر، إلى جانب علماء دين وشخصيّات وفعّاليّات، عوائل شهداء وحشدٍ من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التّشييع شوارع المدينة، تقدّمتها سيّارات الإسعاف التّابعة للدفاع المدني في هيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، والفرق الكشفيّة، وردّد المشاركون الّلطميات الحسينيّة، وأطلقوا الهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين والمقاومة.

وأقيمت مراسم تكريميّة للشّهيد السّعيد على وقع موسيقى كشّافة الإمام المهديّ (عج)، تولّت فيها ثُلّة من المجاهدين حمل النّعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، ثم وُضعت أكاليل الزّهر أمامه، لتؤدّي فرقة عسكريّة من المقاومة العهد والقسم للشّهداء بالمضيّ على درب الجهاد والمقاومة، أمَّ بعدها رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين الصّلاة على الجثمان الطّاهر، لتنطلق المسيرة مجدّداً تجاه روضة الشُّهداء، حيث ووري الثّرى إلى جانب رفاق الدّرب.

وكان قد ألقى الشيخ إبراهيم شور كلمة بإسم عائلة الشهيد أكّد فيها على التمسُّك بنهج المقاومة والسير على خطى الشهداء مهما كلّف ذلك من تضحيات في سبيل تحرير الأمّة من رجس العدوّ.

المصدر: موقع المنار