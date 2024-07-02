فنزويلا | مادورو يعلن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة رغم العقوبات النفطية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم امس الإثنين، إن الحوار بين بلاده والولايات المتحدة سيستأنف الأربعاء المقبل، في خطوة تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقررة في 28 تموز/يوليو، رغم إعادة واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني: “الولايات المتحدة ستستأنف الأربعاء المقبل المحادثات، بحيث تلتزم بالاتفاقات الموقعة في قطر، وتعيد إرساء شروط الحوار، باحترام ودون تلاعب”.

وفي منتصف نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية.

جاء هذا القرار بعد فترة من تعليق بعض العقوبات المفروضة على كاراكاس، إثر موافقة حكومة مادورو والمعارضة في تشرين أول/أكتوبر الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العام 2024، بحضور مراقبين دوليين.

تتمتع فنزويلا بأكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، إلا أن إنتاجها تراجع بشكل حاد بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي. وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الفنزويلي، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.

المصدر: وكالات