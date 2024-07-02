عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 01-07-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:10 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.
2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا.
3- الساعة 17:40 استهداف موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة رب الثلاثين.
5- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة بليدا.
– القطاع الغربي:
1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.
2- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة البياضة.
المصدر: الاعلام الحربي