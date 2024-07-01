قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نمواً ضخماً في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين سجلت نمواً مزدوج الرقم على أساس سنوي، من حيث الإيرادات والأرباح في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وذكرت الوزارة أن إجمالي أرباح القطاع قفز بنسبة 16.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 575.6 مليار يوان (ما يعادل نحو 80.77 مليار دولار أميركي)، خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 11.6 في المئة لتصل إلى 4.93 تريليون يوان، وفقاً لوكالة شينخوا للأنباء.

وزاد إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 3.33 تريليون يوان، وهو ما يمثل 67.5 في المئة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 13 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 514.3 مليار يوان.

وكشفت البيانات أيضاً أن الإيرادات من منتجات البرمجيات وكذلك منتجات وخدمات أمن المعلومات زادت بنسبة 9.2 في المئة و8.5 في المئة، على التوالي، على أساس سنوي.

المصدر: سي ان ان