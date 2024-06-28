دول عربية تتصدر قائمة أعلى درجات حرارة على وجه الأرض

توضح التقارير اليومية حول تسجيل درجات الحرارة أن منطقة الشرق الأوسط سجلت درجات حرارة قياسية في آخر 24 ساعة تجاوزت الـ 50 مئوية في عدة دول. فمن جاءت في المرتبة الاولى؟

وجاءت العراق في المرتبة الأولى كأعلى حرارة مسجلة على وجه الأرض بدرجة حرارة بلغت 51.1ْ درجة مئوية في مدينة البصرة.

وفي نفس السياق كانت عدة مدن عربية من ضمن أعلى 10 درجات حرارة مسجلة حول العالم بدرجات حرارة تجاوزت 50 مئوي في الكويت وتحديداً مطار الكويت الدولي.

وتالياً أعلى 10 درجات حرارة مسجلة حول العالم:

مدينة البصرة / العراق 51.1 ْ درجة مئوية

مطار البصرة / العراق 51 ْ درجة مئوية

مدينة الناصرية / العراق 50.7 درجة مئوية

مدينة أهواز / إيران 50.6 درجة مئوية

مدينة عبدان / إيران 50.5 درجة مئوية

مدينة عمارة / العراق 50.3 درجة مئوية

مطار الكويت الدولي 50.1 درجة مئوية

القيصومة / السعودية 49.4 درجة مئوية

مطار العين الدولي 49.7 درجة مئوية

مدينة الرفيل / العراق 48.8 درجة مئوية

ويذكر أن عدة دول عربية لازالت تتعرض لموجة حارة قوية طويلة من ضمنها العراق وأغلب دول شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة العربية السعودية، بحيث يسود في تلك المناطق طقس حار إلى شديد الحرارة، وتشير التقارير إلى استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة خلال الأيام القادمة.

المصدر: مواقع