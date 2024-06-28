عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 27-06-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- ا‏لساعة 17:30 استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري عبر هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية أصابهم إصابة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

2- استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا, وذلك ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر.

المصدر: الاعلام الحربي