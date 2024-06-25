الشيخ قيس الخزعلي: مصالح أمريكا في المنطقة والعراق محل استهداف في حال هاجم الكيان لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 14:52

الشيخ قيس الخزعلي: مصالح أمريكا في المنطقة والعراق محل استهداف في حال هاجم الكيان لبنان

منذ 1 ساعة 25 June، 2024
الشيخ قيس الخزعلي
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

حذر الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الولايات المتحدة من استمرار دعمها للكيان الصهيوني، في حال هاجم لبنان وحزب الله، وقال إنه “فلتعلم أمريكا انها جعلت كل مصالحها في المنطقة والعراق محل استهداف ومحل خطر”.

ونبه الشيخ الخزعلي من أن “هناك تسريبات تفيد بنية الكيان الإسرائيلي الغاصب توسيع عملياته بالهجوم على لبنان الحبيبة وعلى المجاهدين في حزب الله”.

وبشأن العدوان على غزة، أوضح الشيخ الخزعلي، “بعد مضي تقريبا 9 أشهر على عدوان الكيان الصهيوني على غزّة، لا نلاحظ أي ضغط حقيقي باتجاه إيقاف مسلسل القتل والتدمير”، مؤكدا، أن “غزة تشهد قتلا وتهجيرا وتدميرا يوميا ومستمرا على مرأى العالم أجمع”.

وأكد الخزعلي، أن “موقف العراق من أحداث غزة هو موقف واضح سواء على مستوى المرجعية الدينية والحكومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية والشعب العراقي”، مشيرا إلى، أن “الدول العظمى أو الكبرى لم تقم بأي خطوة حقيقية لوقف ما يجري في غزة، سوى الاستمرار في دعم الكيان الصهيوني الغاصب على جرائمه”.

المصدر: times بالعربي

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