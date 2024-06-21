حماس: مجرم الحرب نتنياهو يواصل الكذب والاستخفاف بالرأي العام العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2024 - 23:56

حماس: مجرم الحرب نتنياهو يواصل الكذب والاستخفاف بالرأي العام العالمي

منذ 31 mins 21 June، 2024
علم حماس
فلسطين

قالت حركة حماس في بيان لها الجمعة إن “ادعاء مجرم الحرب نتنياهو في مقابلة تلفزيونية بأن نسبة (القتلى) من المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد هو كذب واستخفاف بالرأي العام العالمي واستمرار لنهج التضليل المفضوح الذي يسعى من خلاله إلى تغطية فداحة ما اقترفه جيشه من جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر”.

ولفت البيان الى ان “تقارير وزارة الصحة اليومية وغيرها من التقارير والتوثيقات التي قامت به جهات أممية وحقوقية دولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة هم من المدنيين، وخصوصاً من الأطفال والنساء، الذين قضوا في القصف الهمجي العشوائي لجيش الاحتلال على منازلهم، وعلى المستشفيات ومراكز الإيواء والأماكن التي ادعى الجيش المجرم أنها آمنة ليقوم بقتلهم فيها بدمٍ بارد، ولتبقى شاهداً على إجرامه وهمجيته”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة