وديع الخازن: العدو الإسرائيلي أعجز من أن يفتح جبهة ثانية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها

إستبعد الوزير السابق وديع الخازن أن “يشنّ العدوّ الإسرائيلي على لبنان حرباً شاملة”.

ورأى الخازن في حديث له الجمعة أن “الجيش الإسرائيلي أعجز من أن يفتح جبهة ثانية بعد الخسائر الفادحة التي تكبّدها ويتكبدُّها على المستوى البشري والتجهيزات، وهو يحتاج إلى أعوام عدة لكي يعوّض خساراته سيما وأن الوضع الداخلي الاسرائيلي هش والخلافات بين نتنياهو والقيادات السياسية والأمنية تتفاقم”.

وأكد الخازن أن “لا مفر لإسرائيل من وقف حربها على الجنوب اللبناني وعلى غزة”، وشدد على ان “المقاومة في لبنان بقيادة أميها العام تضاعفت قدراتها وزادت خبرتها الدفاعية، فضلاً عن أنها نجحت في ان تُشكّل سدّاً منيعاً بوجه الغطرسة الإسرائيلية والاعتداءات على لبنان”.

من جهة ثانية، نوّه الخازن “بالعلاقات التاريخية بين لبنان وقبرص”، مُشكّكا “في نجاح إسرائيل تعكير أجواء الصداقة والتعاون بين البلدين”.

المصدر: بريد الموقع