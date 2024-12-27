وديع الخازن: على لجنة المراقبة الدولية الضغط على “إسرائيل” لوقف خروقاتها

قال الوزير السابق وديع الخازن في بيان على التوتر الأمني في الجنوب إن “استمرار إسرائيل خرق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه منذ شهر يشكل انتهاكا واضحًا لهذه القرارات ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.

ودعا الخازن في حديث له الجمعة “اللجنة الدولية المعنية بمراقبة تنفيذ القرار 1701 إلى تحمل مسؤولياتها كاملةً والعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار”، واكد ان “هذه الانتهاكات تعرقل جهود تحقيق السلام المستدام وتهدد الأرواح والممتلكات على جانبي الحدود”.

ولفت الخازن الى ان “إحترام وقف إطلاق النار والتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) هما خطوات أساسية نحو تخفيف التوترات وضمان عدم التصعيد”، داعيا “المجتمع الدولي إلى التحرّك بجدية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة وضمان تطبيق القرارات الدولية بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام