الخارجية الروسية: محاولات أمريكية خطيرة للغاية لعسكرة آسيا ونشر أنظمة أسلحة بعيدة المدى يهدد الصين

قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن الاستراتيجية الجيوسياسية الأمريكية في آسيا تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

واضاف نرى إلى أي مدى ذهبوا (الولايات المتحدة) في سياسة احتواء روسيا، وبالطبع، إذا تحدثنا عن الاتجاهات الأمنية في المنطقة الآسيوية، فإننا نرى أنها تؤدي بوضوح إلى التدهور. الوضع حول تايوان يتصاعد، والمحاولات الخطيرة للغاية لعسكرة المنطقة ملحوظة، ونشر أنظمة أسلحة جديدة بعيدة المدى هناك يمكن أن تهدد الصين بشكل مباشر، وليس فقط التوتر حول كوريا الديمقراطية يتصاعد”.

ووفقا لغروشكو، “هذه كلها عناصر من اللعبة الجيوسياسية الخطيرة التي بدأتها الولايات المتحدة.

وقد أعلنت الصين رفضها تقويض العلاقات التجارية والاقتصادية بين بكين وموسكو معتبرة أن تطوير العلاقات الصينية الروسية خيار استراتيجي.

المصدر: وكالة تاس الروسية