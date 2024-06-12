مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع الراهب بالقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 12:00

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع الراهب بالقذائف المدفعية

منذ 50 mins 12 June، 2024
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