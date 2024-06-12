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June 12 2024 - 10:28

أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل بزيادة الطلب

منذ 19 mins 12 June، 2024
Neft New11
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن زيادة الطلب.

وبحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 82.04 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتبلغ 78.10 دولار.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام.

المصدر: رويترز

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