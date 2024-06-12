المقاومة الاسلامية تزف الشهيد القائد طالب سامي عبد الله وتقصف شمال الكيان بوابل كبير من الصواريخ

اَفادت وسائلُ اعلامِ العدوِّ عن تعرّضِ مناطقَ واسعةٍ في المستوطناتِ شَماليَّ فلسطينَ المحتلة، لاوسعِ نطاقٍ صاروخيٍّ منذ السابعِ من اُوكتوبر، مُشيرةً اِلى دَويِّ صفّاراتِ الاِنذارِ منَ المناطقِ شرقَ حيفا وجنوبَ طبريّا، ومناطقِ صفد والجليلِ الغربيِّ والاَعلى.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الأربعاء موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وبمزيدٍ من الفخرِ والاعتزاز، زَفّتِ المقاومةُ الاسلاميةُ الشهيدَ المجاهدَ القائد طالب سامي عبدالله ( الحاج أبوطالب) من مواليدِ العام 1969 من بلدةِ عدشيت في جنوبِ لبنان، والذي ارتَقى شهيداً على طريقِ القدس.

ويُقيمُ حزبُ اللِه مراسمَ تكريمٍ وتشييعٍ تعظيماً لجهادِه الطويلِ وعطاءاتِه الكبيرة، اليومَ الاربعاء الساعةَ الثانيةَ بعد الظهر في باحةِ عاشوراءَ في الضاحيةِ الجنوبية، على انْ يَنطلقَ موكبُ التشييع، لِيُوارَى في الثَّرَى في روضةِ بلدتِه عدشيت، عند الساعةِ السادسةِ عصراً.

وزَفّتِ المقاومةُ الاسلاميةُ الشهيدَ المجاهد محمّد حسين صبرا ( باقر ) مواليدَ العام 1973 من بلدةِ حدّاثا في جنوبِ لبنان، والّذي ارتَقى شهيداً على طريقِ القدس؛ كما زَفّتِ الشهيدَ المجاهد حسين قاسم حميّد ( ساجد ) مواليدَ العام 1980 من مدينةِ بنتِ جبيل، والذي ارتَقى شهيداً على طريقِ القدس؛ كذلك زَفّتِ الشهيدَ المجاهد علي سليم صُوفان ( كميل) مواليدَ العام 1971 من بلدةِ جويّا، والذي ارتَقى شهيداً على طريقِ القدس .

المصدر: موقع المنار