النفط يواصل المكاسب مدعوما بمشتريات أمريكية محتملة للاحتياطي الاستراتيجي

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولار.

وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة بالمئة الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن إس تريدينغ إن سوق النفط تلقت دعما من توقعات ارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف واحتمال تحرك الولايات المتحدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي إذا ظل الخام الأمريكي تحت 79 دولارا.

وقال “بما أن خام غرب تكساس الوسيط (الأمريكي) يقترب من متوسط سعره في 200 يوم، نتوقع أن تظل أسعار النفط قريبة من المستويات الحالية لفترة من الوقت”.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم لرويترز الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة يمكن أن تسرع معدل تعويض النقص في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مع اكتمال أعمال صيانة بحلول نهاية العام. وتريد واشنطن إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا تقريبا.

وقال محللون في جولدمان ساكس إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، مشيرين إلى أن الطلب القوي على النقل خلال الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.

المصدر: رويترز