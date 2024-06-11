الكنيست الصهيوني يصادق على تمديد إعفاء قطاع واسع من اليهود “الحريديم” من الخدمة العسكرية في جيش العدو الاسرائيلي بأغلبية 63 عضوا ومعارضة غالانت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 02:08

الكنيست الصهيوني يصادق على تمديد إعفاء قطاع واسع من اليهود “الحريديم” من الخدمة العسكرية في جيش العدو الاسرائيلي بأغلبية 63 عضوا ومعارضة غالانت

منذ 43 mins 11 June، 2024
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