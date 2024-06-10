محلّي منخفض السعرات الحرارية شائع قد يرتبط بنوبات…!

دراسة جديدة تكشف أنّ بديل السكر “الزيليتول” الذي يتميز بسعرات حرارية منخفضة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أنّ المستويات العالية من “الزيليتول” Xylitol ( مُحلي منخفض السعرات الحرارية يستخدم في العديد من الأطعمة منخفضة السكر)، وكذلك العلكة ومعجون الأسنان، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة.

قام فريق البحث بدراسة أكثر من 3000 شخص في الولايات المتحدة وأوروبا على مدار 3 سنوات، ووجد أنّ الأشخاص الذين لديهم أعلى كمية من” الزيليتول” في البلازما لديهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلة في القلب أو الأوعية الدموية.

بدائل السكر

“بديل السكر” هو بديل صناعي مصنوع في المختبر أو بديل نباتي طبيعي يعمل على تحلية الطعام والشراب بدلاً من السكر.

عادةً ما تكون بدائل السكر أحلى بمئات المرات من السكر، وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية أو لا تحتوي على أي سعرات حرارية على الإطلاق.

بدائل السكر تكون شائعة في منتجات الحمية الغذائية المفضلة للتحلية مثل المشروبات الغازية والصلصات والسلع المدعومة أو الحلوى الخالية من السكر أو العلكة.

ولإظهار التأثيرات المبكرة لـ”الزيليتول”، درس الباحثون نشاط الصفائح الدموية لدى المتطوعين الذين تناولوا مشروباً محلى بـ”الزيليتول” ومشروباً محلى بالغلوكوز. وبحسب النتائج فقد ارتفعت مستويات “الزيليتول” بمقدار ألف مرة لدى الأشخاص الذين تناولوا مشروب محلى بـ”الزيليتول”، في حين لم ترتفع بهذا المقدار عند الأشخاص الذين تناولوا المشروب المحلى بالغلوكوز.

يوجد “الزيليتول” بشكل طبيعي بكميات صغيرة في الفواكه والخضروات، وقد تمّ استخدامه كبديل للسكر على مدى العقد الماضي في الأطعمة المصنّعة، ومعجون الأسنان، والعلكة، وغيرها من المنتجات.

المصدر: سي ان ان عربي