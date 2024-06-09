المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها البطولية دعماً لغزة

تواصل المقاومة في لبنان عملياتها البطولية دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، إضافة للتصدي للعدوان الذي تتعرض له القرى الجنوبية. وفي السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قيام مجاهديها باستهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابةً مباشرة. ‏

وفي ما يلي بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:35) من نهار يوم الأحد 9-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الأحد 09-06-2024‏

‏02 ذو الحجة 1445 هـ

شهداء على طريق القدس

هذا وزفت المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس خليل حمد “أبو تراب”، من بلدة عيترون جنوب لبنان.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي خليل حمد “أبو تراب” مواليد عام ١٩٨٨ من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار