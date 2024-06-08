أسعار النفط تتراجع وتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

أغلقت أسعار النفط العالمية، على تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بتطمينات أوبك+ مقابل بيانات الوظائف الامريكية التي خفضت التوقعات بإمكانية تخفيض رفع أسعار الفائدة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 25 سنتا عند 79.62 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولارا.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل أكبر بكثير من المتوقع في ايار/مايو، مما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة حتى ايلول/ سبتمبر على أقرب تقدير.

المصدر: رويترز