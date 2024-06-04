ميقاتي ينفي ما قاله السنيورة: التنسيق مع الرئيس بري مطلوب وواجب

قال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان له مساء الثلاثاء “أدلى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بتصريح تلفزيوني مساء اليوم قال فيه: إن دولة رئيس الحكومة سلّم ملف التفاوض باسم البلاد إلى الرئيس نبيه بري وهذا امر مخالف للدستور”.

وتابع البيان “يهم دولة الرئيس ميقاتي أن يؤكد ان ما قاله السنيورة مجاف للحقيقة، والصحيح أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرين بين دولة الرئيس وجميع المعنيين”، واضف “كما ان التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا سيما مع دولة الرئيس بري امر مطلوب وواجب دستوريا ووطنيا، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها الوطن”.

واشار البيان الى ان “السؤال البديهي الموجَه الى السنيورة بالذات ألم تنسق مع دولة الرئيس بري في الفترة التي توليت فيها رئاسة الحكومة، لا سيما في فترة حرب تموز 2006؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام