كيان العدو | الحرائق تحاصر منازل المستوطنين في كريات شمونة بفعل صواريخ المقاومة الاسلامية في لبنان

اندلعت مساء أمس الاثنين، حرائق ضخمة في شمال فلسطين المحتلة، بفعل صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن “حريقا هائلا يمتد إلى منازل المستوطنين في “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة بعد استهدافها بصواريخ حزب الله”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “فرق الإطفاء في “كريات شمونة” تحاول إخماد الحرائق المنتشرة ومنع امتدادها للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان”.

وأكدت أن “الحرائق امتدت إلى إحدى قواعد جيش الاحتلال في منطقة “مرغليوت”، وتواصل انتشارها شمال فلسطين المحتلة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن المستوطنين المتبقين في “كريات شمونة” يتوسلون للمساعدة؛ بسبب الحرائق الكبيرة والمستمرة.

وأكدت الصحيفة إصابة 6 أشخاص خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة في “كريات شمونة”.

شاهد | حرائق شلومي بفعل صواريخ المقاومة الاسلامية في لبنان

وكانت قد أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، عن سلسلة عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، من بينها استهداف انتشار ‌‏لجنود الاحتلال في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية، وكذلك استهداف انتشار ‏لجنود الاحتلال في حرش شتولا بقذائف المدفعية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “15 موقعاً اشتعلت فيها النيران في الشمال اليوم، بعضها إثر إطلاق صواريخ من لبنان”.

بالصورة | وسائل إعلام عبرية: كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى تعلوها ألسنة اللهب

وأشارت قناة “كان” الإسرائيلية إلى احتراق أكثر من 10 آلاف دونم في شمال فلسطين المحتلة منذ بداية الحرب، جراء صواريخ المقاومة من لبنان.

وعلى إثر الحرائق، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية، وقال: “الشمال يحترق ومعه أيضا قوة الردع الإسرائيلية”، مضيفا أن “هذه حكومة بلا استراتيجية”.

لابيد: الشمال يحترق ويحترق معه الردع الإسرائيلي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فجر يوم الثلاثاء إن “الشمال يشتعل ويحترق معه الردع الإسرائيلي”.

وأضاف يائير لابيد في تدوينة عبر منصة “إكس”، “ليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية”.

وأردف زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: “حكومة الفوضى الكاملة”.

ونشر لابيد مقالا نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية جاء فيه أن “النيران تشتعل في منازل في كريات شمونة، وحريق كبير في عميعاد والطريق الرئيسي إلى الشمال مغلق”.

ويفيد المقال أيضا بأن “الساحة الشمالية لا تزال تغلي بعد قصف كثيف على الجولان وإطلاق طائرات مسيرة على الجليل، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت من جديد في سلسلة جبال الرميم في كريات شمونة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن “الشمال يشتعل بفعل نيران حزب الله”، مشيرة إلى أن “الطريق “85” التي تربط الجليل قطعت بسبب حريق هائل يهدّد أيضا مستوطنة كاهال.”

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن “15 موقعا تشتعل فيها النيران في الشمال إثر إطلاق صواريخ من لبنان”.

كما تحدث الإعلام العبري عن “اندلاع النيران في شلومي في الجليل الغربي عقب سقوط صواريخ حزب الله، لافتا إلى أن حريقا كبيرا ينتشر في منطقة بتست في الجليل الغربي إثر سقوط صاروخ بركان على المنطقة”.

بدورها أكدت قناة “13” أن “النيران تشتعل في المنازل في مستوطنة كريات شمونة”.

المصدر: وكالات