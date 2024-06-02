النائب رعد : العدو لا يملك إمكانية ردع ذاتية على الإطلاق ونحن من يُمسِك بحبل القوة

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أنّ”العدو لديه مأزق حكومي ومأزق سياسي داخلي و لديه تمزّق بنيوي في المجتمع في داخل الكيان ولديه إحباط استراتيجي من خلال قدراته التي كان يتبجح بها وظهرت على حقيقتها الآن”.

كلام الحاج رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة حبوش للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد حسن بيضون بمشاركة شخصيات وفعاليات ، علماء دين عوائل الشهداء والأهالي ووفد من مدينة بنت جبيل .

وأضاف رعد :” هذا العدو لا يملك إمكانية ردع ذاتية على الإطلاق ولفت إلى أن في كل معركة ستخوضها المقاومة ستنتصر عليه لأن من يحمي هذا العدو هو التواطئ الدولي و الإلتفاف الدولي و المساندة الدولية و التسليح الدولي”.

وتابع:” العدو لا يملك إمكانية ذاتية لردع من يواجهه على الإطلاق وقد ظهر على حقيقتة الوحشيّة” .

وأشار النائب رعد إلى أنه” لو دفعنا مليارات الدولارات للوسائل الإعلامية في الغرب حتى تُظهر العدو على حقيقتة لما كان لنا أن نحقق ذلك ، لكن ما فعله العدو من توحش في غزة هو أسقط نفسة بنفسه ووفر علينا الإنفاق من اجل فضحه و كشف حقيقته”.

ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنّ” الغرب الذي كان يُنظّر علينا بالديمقراطية و بحقوق الإنسان تبين أنه هو صانع التوحش عند العدو الإسرائيلي وهو ينافق ولا يهمه أن تتحقق مصالح شعوب أو أن تتطور أوضاع مجتمعات ، وعندما أذكر الغرب على رأسها الولايات المتحدة الامريكية و كل حلفائها”.

وأردف قائلاً :” المفلس الحقيقي من هذه المواجهة الإستراتيجية هي الأنظمة السياسية الضعيفة الهزيلة المتساقطة في منطقتنا التي رمت و ألقت بنفسها في أحضان الإسرائيلي من أجل أن تُطبع علاقة معه”.

وأضاف :” من حق المقاومة أن تقول للعدو الإسرائيلي لنا شروطنا لوقف القتال و هذا الأمر لم يأتِ أوانه بعد”.

وختم رعد:” نحن في موقع من يمسك بحبل القوة “.

المصدر: موقع المنار