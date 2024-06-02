اعلام العدو يتحدث عن موافقة تل ابيب على “خطة” بايدن بشأن غزة

أعلنت “هيئة البث الإسرائيلية” نقلا عن مصدر سياسي صهيوني قوله إن حكومة العدو قبلت مقترحًا يشمل الإفراج عن 33 أسيرًا أحياء أو أمواتًا في المرحلة الأولى، ويتضمّن إيقاف الحرب في المرحلة الثّانية.

من جهتها، نقلت صحيفة “معاريف” عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنّ “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية وإطلاق سراح جميع المختطفين وشرط ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل”.

ولفت المسؤول السياسي لـ”معاريف” إلى أن “مخطط الإفراج عن المختطفين يجب أن يسمح لتل ابيب بالمطالبة بتلبية جميع هذه الشروط، قبل سريان وقف دائم لإطلاق النار، ويجب أن يؤدي أيضًا إلى إطلاق سراح جميع من وصفهم بالرهائن، أولا مرحلة إنسانية مع وقف موقّت للقتال، تتم خلالها المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع الاسرى ةالقتلى منهم، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وختم قائلا “بحسب الخطوط العريضة، تحتفظ إسرائيل بالحق في استئناف القتال في أي وقت، إذا خرقت حماس التزاماتها في الاتفاق”.

المصدر: قناة المنار