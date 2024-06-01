إعلام العدو: هجمات حزب الله يوم أمس ألحقت أضراراً جسيمة ‫في قاعدة برانيت وفي قاعدة عسكرية أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 23:12

إعلام العدو: هجمات حزب الله يوم أمس ألحقت أضراراً جسيمة ‫في قاعدة برانيت وفي قاعدة عسكرية أخرى

منذ 11 mins 1 June، 2024
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