مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 21:30
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي
منذ 1 ساعة
1 June، 2024
عاجل
قصف اسرائيلي
ميس الجبل
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