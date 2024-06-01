مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف محيط مستشفى ميس ‫الجبل الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 21:30

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف محيط مستشفى ميس ‫الجبل الحكومي

منذ 1 ساعة 1 June، 2024
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