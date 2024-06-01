زيت الزيتون على معدة فارغة له فوائد صحية جمة!

تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على معدة فارغة قد يكون أمرا مفيدا للصحة، ويُعد خيارا ممتازا للمساهمة في التوازن الغذائي اليومي. ومع ذلك، يجب استهلاكه بكميات مُعتدلة.

مُضاد للالتهابات والجراثيم، ُيقلل من خطر الجلطات ويقي من أمراض القلب. هذه فقط بعض فوائد زيت الزيتون، الذي لا يخلو من مائدة الكثير من سكان البلدان، لاسيما المُطلة على البحر الأبيض المُتوسط.

ويبدو أن فوائد زيت الزيتون لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن القائمة تطول بشكل كبير. فقد أوردت مجلة “فوكوس” أن تناول ملعقة من زيت الزيتون على معد فارغة يُحفز من عملية الهضم.

وأوضحت المجلة الألمانية أن تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لا تضر بالصحة، بل تعود بمنافع جمة على الأمعاء، إذ أن زيت الزيتون يساعد على التخفيف من الإمساك ويُحافظ على البراز لينا. وأردف المصدر ذاته أن زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويُحفز حركة الأمعاء.

كمية مُعتدلة

في المقابل، أشارت مجلة “فوكوس” أن استهلاك زيت الزيتون بكميات كبيرة ربما يُسبب مشاكل معوية. وأضافت أنه يجب تناول زيت الزيتون باعتدال مع التركيز على نظام غذائي متوازن وغني بالألياف.

وفي نفس السياق، لفت موقع “تسينتروم دير غيسوندهايت” الألماني أنه للاستفادة من زيت الزيتون بشكل جيد للغاية، يجب أخذ مجموعة من العوامل في عين الاعتبار.

أما عن هذه العوامل، فهي أن تناول زيت الزيتون يجب أن يكون كجزء من النظام الغذائي الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي يُركز كثيرا على الخضروات والسلطات والبقوليات والحبوب الكاملة.

أيضا، أكل كمية من الطعام أقل من المعتاد، حيث يُفضل إنهاء وجبة الطعام بشكل مبكر قليلا وقبل الشعور بالشبع. ويعود تناول الطعام بكميات أقل بفوائد على الصحة البدنية والعقلية معا، حسب موقع “تسينتروم دير غيسوندهايت”.

كذلك، تُعد ممارسة الرياضة والصوم بشكل مُتقطع من الأمور، التي تُساعد على الاستفادة بشكل أكبر من تناول زيت الزيتون.

ويتميز زيت الزيتون بالعديد من الخصائص: من بينها أن مدة صلاحيته تصل إلى 24 شهرا على الأقل. أما إذا ما تم تخزينه بشكل جيد (في مكان بارد وبعيدا عن الضوء)، فقد تستمر مدة صلاحيته لعدة سنوات، حسب موقع “أويلا أوليفن أول”.

و يحتوي 100 مل من زيت الزيتون على نحو 810 سعرة حرارية. كما أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

زيادة على ذلك، تُنتج شجرة الزيتون ما بين 50 إلى 70 كغم من الزيتون سنويا، حيث إن هذه الكمية تُعطي تقريبا ما بين 5 إلى 10 لترات من زيت الزيتون.

ويصعب تحديد الكمية المطلوبة من الزيتون للحصول على لتر واحد من زيته، إذ أن هناك اختلافات بين أنواع الزيتون، بينها وقت الحصاد، المنطقة المزروع فيها وكذلك مناخ المنطقة، وفق ما أشار إليه موقع “أويلا أوليفن أول”.

المصدر: dw.com