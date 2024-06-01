روس كوسموس تطور أقمارا جديدة للاتصالات وخدمات الإنترنت

أعلنت وكالة “روس كوسموس” الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير دفعة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.

جاء في بيان صادر عن الوكالة :”وقعت روس كوسموس عقدين مع شركة ريشيتنيوف الروسية لإنتاج أربعة أقمار من نوع Skif، مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت”.

وأشار البيان إلى أن شركة “ريشيتنيوف” ستتولى مهمة تصنيع وإطلاق الأقمار الأربعة الجديدة، ومهمة اختبار هذه الأقمار في الفضاء”.

أقمار Skif التي تعمل روسيا على تطوير عدة نماذج منها، ستستخدم لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض، وأطلق أول قمر منها مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M في أكتوبر 2022، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b من قاعدة بايكونور الفضائية.

وستطلق هذه الأقمار في إطار مشروع Sphere الروسي الذي يهدف إلى استحداث منظومة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت للأرض وخدمات استشعار الأرض عن بعد، كما ستخصص بعض أقمار هذا المشروع لإجراء الدراسات العلمية ومراقبة الطقس والمناخ وبيئة الأرض.

المصدر: روس كوسموس