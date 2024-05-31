بعد قليل… مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 21:10

بعد قليل… مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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