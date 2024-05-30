استمرار الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال على دوار السينما وسط جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 19:10
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كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بعبوة شواظ في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع
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السيد الحوثي: إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة ومن الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه من أجل العدو
السيد الحوثي: نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا وأي خطوات عدائية علينا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
استمرار الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال على دوار السينما وسط جنين
منذ 2 ساعة
30 May، 2024
عاجل
جنين
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