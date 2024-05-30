عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024

العناوين

الأخبار:

– ‫حسم مبكّر لعراك قادم: لا تفكّروا بسلاح المقاومة

– أميركا تمدّد تغطيتها للعدوان: المفاوضات معطّلة

– ‫40% من الفقراء يصلون إلى البريفيه: التسرب في الشمال أكثر من 50%

– ‫اكتفاء ذاتي تحاربه الدولة والتجار: لبنان ينتج 532 ألف طن بطاطا سنويًا

البناء:

– بري يؤكد مبادرته… وجعجع ينهي وساطة لودريان: لا للتوافق ولا للحوار

– نتنياهو سوف يواصل الحرب حتّى انهيار الجيش… والمقاومة تعدُه بحدوث ذلك

– عمليات ضرب سفن وتفجير مبانٍ في غزّة وعمليات في الضفّة وصواريخ الجنوب

اللواء:

– ‫مهمَّة لودريان تكشف المجهول: رئيس قبل نهاية تموز أو سقوط لبنان السياسي

– ‫اعتراض مسيحيى على دور بري والثنائي يرفض المرشح الثالث.. وتحوُّل نوعي في حرب الجنوب

– إهمال العرض القطري الكهربائي فضيحة جديدة؟

– ‫محكمة العدل الدولية تنتصر للشرعية الدولية

الديار:

– ‫لودريان يتبنى التحفظات المسيحية على حوار بري ولا رئيس في المجلس الحالي

– ‫المكلفون الأميركيون والفرنسيون بالملف اللبناني سيحضرون قمة باريس

– ‫الخلافات قد تطيح بمشاركة لبنان في الاجتماع العربي بشأن النازحين

الجمهورية:

– ‫لودريان يؤكد المؤكد: تشاور.. فرئيس

– ‫لننسَ كلمة حوار

– ‫التخطيط الاستراتيجي وعقيدة السياسة الخارجية الجديدة

النهار:

– ‫لودريان بين “الخنادق”: وبري “يهبط” إلى التشاور!

– ‫ماذا يجري في المصارف؟

– ‫لبنان بين الكمّاشة الأوروبيّة والنظام السوري

– ‫هل يلوّح فرنجية بقانون جديد للانتخاب في مواجهة “التيار” و”القوات”؟

الشرق:

– الخسائر “الإسرائيلية” تزداد والحرب ستستمرّ لشهور

الاسرار

البناء:

خفايا

قال سياسي مخضرم إنّ لا حاجة لتجميع المعلومات حول مهمّة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ويكفي تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه لودريان لإبلاغنا بما يلزم. فعندما يقول جعجع إن “محور الممانعة يريد معرفة هوية الرئيس قبل جلسة الانتخاب”، فهذا يعني أن لودريان يسعى لرئيس توافقي يعقبه الذهاب للانتخابات وهو ما رفضه جعجع. وعندما يقول جعجع “لن نقبل بمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكمًا” فهذا يعني أن لودريان يعرض حوارًا برئاسة بري وجعجع يرفض.

كواليس

يقول خبراء عسكريون في كيان الاحتلال تعليقًا على كلام الجيش عن صعوبة في ملاحقة الطائرات المسيّرة لحزب الله إن الأمر يعود إلى تطوير في مهارات حزب الله بإطلاق مسيّراته، حيث ينجح بإشغال القبة الحديديّة لفتح مسارات آمنة أمام طائراته المسيّرة، وهو قادر على التحكم بارتفاعاتها وسرعاتها واتّجاهات سيرها بما يتناسب مع المهمّة ما يعني سقوط القبّة الحديديّة كمشروع. والحل ليس بتوافر المزيد من البطاريات، لأن ما سوف يفعله ذلك هو زيادة كميّة إجراءات المناورة من جانب حزب الله بعدد البطاريات الجديدة. وما دام خيار الحرب الكبرى فوق طاقة كيان الاحتلال فإن التسوية الكبرى وحدَها الحل انطلاقًا من غزّة، كما يطلب حزب الله، وإلا فإنّ التدهور إلى ازدياد.

اللواء:

همس

يجري النقاش داخل مركز القرار في دولة إقليمية بين اختيار شخصية لملء الشغور الرئاسي بين التشدُّد والانفتاح الاقتصادي.

غمز

يتّجه نائب شمالي للخروج من تكتل، بعد شعور زملائه أنه ماضٍ في التصرُّف بعيدًا عن أجواء التكتل، ويغني على ليلاه.

لغز

تشهد وزارة حساسة خضة داخلية على خلفية ذهاب ملايين الدولارات إلى السماسرة والسوق السوداء، بدل الخزينة، في ملف الطوابع!

الجمهورية :

كشف مرجع روحي كبير أنه رغم تكثّف الاتصالات حول الاستحقاق الرئاسي تبيّن أن لا أفكار ولا اقتراحات بل مجرّد تشاور.

يتمّ التحضير لزيارة يقوم بها مسؤول أمني حزبي إلى دولة عربية استكمالًا لزيارة سابقة.

يقول مرجع رسمي إنّ 3 ملفات حسّاسة أصبحت لصيقة ببعضها البعض ولا يمكن فصلها أبدًا.

المصدر: صحف