الشيخ نعيم قاسم للمنار: ما رأيناه من تفاعل الشعب الإيراني في وداع الشهداء أمر مذهل

أكد نائب الامين العام لحزب الله ‫الشيخ نعيم قاسم، أن الرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي هو علم كبير ‫من أعلام دعم المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة.

وخلال مقابلة مع مراسل المنار في طهران، لفت الشيخ قاسم إلى ان الشهيد الوزير حسين أمير عبداللهيان، كان ‫نشيطا في الدفاع عن غزة وفلسطين.

وقال الشيخ قاسم، إن “ما رأيناه من تفاعل الشعب ‫الايراني في وداع الشهداء هو امر مذهل”، وأضاف أن “السيد رئيسي عرف بتضحيته الشعبية ‫وهو شهيد الخدمة الإجتماعية”.

وأعرب الشيخ قاسم عن الفخر أن هناك ثباتا في ‫الجمهورية الاسلامية مع الإمام السيد علي الخامنئي.

وأكد الشيخ نعيم قاسم ان الجمهورية الاسلامية تصنع الشهداء والانتصارات والمستقبل، وأن ما مرت به من تضحيات كبيرة اوصلت الجمهورية الى هذه المكانة والعزيمة.

وأضاف الشيخ قاسم، يكفي أن نرى ما جرى في عملية الوعد الصاق، لنرى أن اول دولة في العالم تقصف اسرائيل المعتدية، وتصل صواريخها إلى أرض الكيان الغاصب كعزة ومعنوات كبيرة وكرد.

المصدر: المنار