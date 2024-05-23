روسيا.. إطلاق حواسب جديدة تعمل بأنظمة تشغيل محليّة

أعلنت شركة Aquarius الروسية عن إطلاق جيل جديد من الحواسب المحمولة المخصصة للعمل مع أنظمة التشغيل التي تم تطويرها في روسيا.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن حواسب Aquarius Cmp NE355 حصلت على شهادات اعتماد للتوافق مع أنظمة التشغيل Astra Linux وViola وRED OS وROSA Linux التي تم تطويرها في روسيا، والتي توفر حماية ممتازة للبيانات.

وجهّزت الحواسب الجديدة بشاشات بمقاس 15.6 بوصة بدقة عرض Full HD، ومعالجات Ryzen 5 6000، وحصل كل حاسب على 4 منافذ USB-C، و4 منافذ Type-A الأمر الذي يمكن من وصله بسهولة بمختلف أنواع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وصممت هذه الأجهزة في مركز خاص تابع لشركة Aquarius، كما صنعت الشركة المكونات الرئيسية لهذه الأجهزة مثل اللوحات الأم وبعض الأجزاء الأخرى، وتم تجميع الحواسب في مركز تابع للشركة في مدينة تفير الروسية.

المصدر: روسيا اليوم