مدير مستشفى الرازي في جنين يعلن استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه ليرتفع عدد الشهداء إلى 12 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 07:10

مدير مستشفى الرازي في جنين يعلن استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه ليرتفع عدد الشهداء إلى 12

منذ 7 mins 23 May، 2024
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