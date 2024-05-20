عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 19-05-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:40 استهداف موقع الرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:30 بعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، سقط بينهم وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح.‏

3- الساعة 19:30 استهداف مقر قيادة سرية إستطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة عبر هجوم بمسيرة إنقضاضية، كردٍ على ‏عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 7:00 استهداف موقع الراهب ‏بقذائـف المدفعية.

2- الساعة ‌‏10:15 بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع “همر” اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.

3- الساعة 11:00 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

4- الساعة 13:25 استهداف موقع جل ‏العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

5- الساعة 16:40 استهداف التجهيزات ‌‏التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

6- الساعة 17:00 استهداف التجهيزات ‌‏التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

‏

المصدر: الاعلام الحربي