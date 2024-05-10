مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في القطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 17:28
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا جنوب لبنان
كتائب القسام: أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره
استطلاع لصحيفة معاريف: 70% من "الاسرائيليين" لديهم ثقة ضئيلة بالحكومة ويرون أن على رئيس أركان الجيش الاستقالة
رويترز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغاً عن حادثة على بعد 195 ميلاَ بحرياً شرق عدن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
البيت الأبيض: أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستعزز قوة حماس على طاولة التفاوض وليس إسرائيل
الخارجية الأميركية: نتشاور مع الجانب الإسرائيلي حول رد حماس ونعمل على جسر الهوة ونص يتفق عليه الجميع
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: إذا توجب علينا أن نقف بمفردنا أو اضطررنا أن نقاتل بأظافرنا فسنفعل
بني غانتس: واشنطن وقفت إلى جانبنا في أصعب الساعات وهجوم بعض الوزراء عليها هو نوع من نكران الجميل
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في القطاع الغربي
منذ 14 mins
10 May، 2024
عاجل
القطاع الغربي
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