انباء عن عدوان اسرائيلي يستهدف محيط منطقة السيدة زينب عليها السلام جنوب العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2024 - 04:28

انباء عن عدوان اسرائيلي يستهدف محيط منطقة السيدة زينب عليها السلام جنوب العاصمة السورية دمشق

منذ 30 mins 9 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة