طائرات الاحتلال تستهدف المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 02:52

طائرات الاحتلال تستهدف المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة

منذ 54 mins 9 May، 2024
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