استشهاد الشاب زاهي لبد و زوجته و أطفاله الأربعة بعد قصف الإحتلال لمنزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 01:26

استشهاد الشاب زاهي لبد و زوجته و أطفاله الأربعة بعد قصف الإحتلال لمنزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع مساء اليوم

منذ 15 mins 20 May، 2024
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