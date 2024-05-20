استشهاد الشاب زاهي لبد و زوجته و أطفاله الأربعة بعد قصف الإحتلال لمنزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 01:26
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استشهاد الشاب زاهي لبد و زوجته و أطفاله الأربعة بعد قصف الإحتلال لمنزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع مساء اليوم
منذ 15 mins
20 May، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
جباليا
غزة
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