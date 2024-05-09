شهيد طفل بعد قصف العدو الاسرائيلي لمنزل عائلة عيد غرب رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 01:16

شهيد طفل بعد قصف العدو الاسرائيلي لمنزل عائلة عيد غرب رفح جنوب غزة

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
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