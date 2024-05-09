شهيد طفل بعد قصف العدو الاسرائيلي لمنزل عائلة عيد غرب رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 01:16
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
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شهيد طفل بعد قصف العدو الاسرائيلي لمنزل عائلة عيد غرب رفح جنوب غزة
منذ 1 ساعة
8 May، 2024
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